Lukashenko acusa Lituânia de matar migrantes que atravessam fronteira

Alexander Lukashenko acusa a Lituânia de matar migrantes que atravessam a fronteira e de colocar os corpos do lado bielorrusso. A acusação – que é rejeitada pelo Governo lituano – coincide com o anúncio de manobras militares russas e bielorrussas junto da fronteira com a Ucrânia.

A Lituânia recusa a acusação e devolve no mesmo tom: afirma que a Bielorrússia trata de forma desumana os migrantes. O Presidente Lukashenko continua a responsabilizar o ocidente pela crise e falou também sobre o novo foco de tensão geopolítica.

O presidente Lukashenko assegura que, em caso de conflito, estará ao lado de Moscovo. Uma declaração que não constitui uma surpresa, mas ganha especial relevância por coincidir com o anúncio de manobras militares conjuntas da Rússia e da Bielorrússia junto à fronteira com a Ucrânia - que tem alertado os aliados europeus para a iminência de um ataque.

Esta peça é da autoria da jornalista Sofia Arêde.

SAIBA MAIS: