Francisco Rodrigues dos Santos nega entendimento com Nuno Melo

Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, acusa Nuno Melo de estar em negação e de ter dificuldades em aceitar as decisões que foram tomadas pelos órgãos do partido.

O eurodeputado tinha pedido, esta quarta-feira, um entendimento para que o congresso centrista fosse marcado para antes do congresso do PSD. No entanto, Francisco Rodrigues dos Santos negou.

O presidente do CDS esclarece que o assunto está “arrumado” e que as eleições internas do partido só vão acontecer depois das legislativas.