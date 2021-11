Crise no CDS-PP: Nuno Melo quer congresso do partido antes do congresso do PSD

O candidato à liderança do CDS, Nuno Melo, lançou esta tarde um último apelo a Francisco Rodrigues dos Santos, para um entendimento. Para o eurodeputado, o congresso do partido deverá realizar-se nas próximas semanas.

A data do congresso do CDS "deverá ser anterior à data do calendário fixado pelo PSD para o seu congresso", sugere Nuno Melo.

O candidato à liderança propõe, ainda, um "conselho nacional urgente, com respeito pelas formas e prazos".

"Estou também disponível para que, entre os candidatos à liderança, se estabeleça um compromisso de evitar ataques de natureza pessoal".

VEJA TAMBÉM: