O presidente do CDS disse esta sexta-feira que não vai voltar a dar resposta aos críticos internos.

Em declarações aos jornalistas, na Golegã, Francisco Rodrigues dos Santos considerou que não existem problemas dentro do partido.

"Eu nunca vi nenhum problema interno no CDS", afirmou o líder partidário. "Neste momento, temos de virar o discurso para fora e dialogar com os portugueses".

Rodrigues dos Santos acusa Nuno Melo de estar em "negação"

O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, diz, em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, que Nuno Melo está em negação e que tem de aceitar as decisões dos órgãos do CDS.

O eurodeputado tinha desafiado o líder do partido a convocar o Conselho Nacional e o congresso antes das eleições no PSD.

"Parece-me que o Dr. Nuno continua em negação face às deliberações dos órgãos do seu partido. Este assunto para mim está completamente encerrado e eu virei a página. Esta é a última entrevista que dou a propósito de temas internas do partido", diz.

O líder do CDS acusa ainda Nuno Melo de "agressão verbal" desde que o congresso foi convocado.

