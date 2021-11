Rodrigues dos Santos acusa Nuno Melo de estar em "negação" e fala em "agressão verbal"

O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, diz, em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, que Nuno Melo está em negação e que tem de aceitar as decisões dos órgãos do CDS.

O eurodeputado tinha desafiado o líder do partido a convocar o Conselho Nacional e o congresso antes das eleições no PSD.

"Parece-me que o Dr. Nuno continua em negação face às deliberações dos órgãos do seu partido. Este assunto para mim está completamente encerrado e eu virei a página. Esta é a última entrevista que dou a propósito de temas internas do partido", diz.

O líder do CDS acusa ainda Nuno Melo de "agressão verbal" desde que o congresso foi convocado.

"Não vale a pena dramatizarmos saídas" de militantes

Na mesma entrevista, Francisco Rodrigues dos Santos considera que "não vale a pena dramatizar" em relação às recentes saídas de militantes do CDS:

"Não fico contente nem satisfeito com a saída de militantes do partido mais ou menos conhecidos, embora devo dizer que, para mim, são todos iguais. Não vale a pena dramatizarmos as saídas como uma catástrofe. Também temos nesta direção filiados militantes do partido que ainda não são conhecidos pelos portugueses, mas quando forem saberão elevar o CDS tão ou mais alto do que estes que agora saíram".

Sobre o congresso do partido, acrescenta que não tem de antecipar o fim do mandato por causa das legislativas de janeiro.

"Eu fui eleito e estou legitimado pelos militantes do meu partido que me elegeram em congresso há um ano e oito meses", realça.

