Meter o dedo no nariz não só é feio como é perigoso para a saúde

É um facto: todos nós metemos o dedo no nariz quando achamos que ninguém está a ver. E não somos só nós, outros primatas também o fazem. Sabemos que não é um ato muito bonito mas o pior é que pode desencadear problemas de saúde e os cientistas suspeitam que pode contribuir para o desenvolvimento da doença de Alzheimer.

Num estudo publicado na revista Nature, investigadores do Menzies Institute of Health da Universidade Griffith, na Austrália, concluíram que meter o dedo no nariz provoca infeções das vias nasais pela bactéria Chlamydia pneumoniae (responsável, por exemplo, pela pneumonia) que é capaz de chegar ao cérebro e causar demência.

Os cientistas introduziram gotículas de C. pneumoniae em ratinhos com narinas irritadas por uma substância química e acompanharam o percurso da bactéria.