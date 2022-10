Dormir menos de 5 horas por noite aumenta risco de doenças crónicas

As doenças para as quais há um risco maior incluem diabetes, cancros, doença coronária, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crónica, doença renal crónica, doença hepática, depressão, demência, distúrbios mentais, Parkinson e artrite.

Aos 50 anos, as pessoas que dormem cinco horas ou menos por noite correm um risco 30% maior de desenvolver várias doenças crónicas do que aquelas que dormem pelo menos sete horas por noite.

Esta investigação tem ainda outras limitações: a maioria dos participantes eram homens brancos e apenas cerca de um terço eram mulheres . e as conclusões foram baseadas em dados relatados pelos voluntários, o que é considerado menos fiável do que uma recolha dos dados feita diretamente pelos cientistas, num estudo do sono em que os cientistas pudessem observar diretamente como cada pessoa dormia.

“Sono de curta duração na meia-idade e na velhice está associado a maior risco de aparecimento de doenças crónicas e morbidade”, segundo o estudo. “Esta conclusão apoia a ideia de que é necessária a promoção de uma boa higiene do sono na prevenção primária e secundária, visando condições comportamentais e ambientais que afetam a duração e a qualidade do sono”.

Em declarações à CNN, a professora Sharon Cobb, que trabalha na pesquisa do sono mas não esteve envolvida neste novo estudo, afirmou que estas conclusões são importantes porque fornecem mais provas de que o sono e as condições crónicas estão relacionados, mas também alerta que o estudo não explica o que pode realmente estar a causar as doenças crónicas entre as pessoas que dormem cinco horas ou menos.