André Ventura diz que Rui Rio deu "primeiro passo" para Governo de direita

André Ventura reconhece que o discurso de Rui Rio no congresso dos sociais-democratas foi antissistema e que só assim aceita fazer parte de um Governo de direita. De visita à Madeira, o líder do Chega reforça a ideia de querer ser a terceira força política.

"Gostei de ver Rui Rio tocar em pontos que são importantes para a direita, como é o caso da subsidiodependência, da fiscalização dos apoios sociais e de percebermos que não podemos ter um país em que andam uns a trabalhar e outros a viver à conta desses", disse André Ventura.

"Rui Rio aproximou-se mais do discurso antissistema - aliás ele próprio usou a expressão antissistema - do que fez durante todo o seu mandato", disse, acrescentando: "Já temos um caminho para andar. Agora, vamos ver se andamos ou se não andamos."

E reforçou: "Rui Rio pode ter dado o primeiro passo para conseguirmos um governo de direita em Portugal."

André Ventura disse, no entanto, não acreditar a 100% nas "transformações" do líder social-democrata, sobretudo em período pré-eleitoral, adiantando que o seu discurso no encerramento do congresso pode destinar-se apenas a "agradar ao eleitorado".

O líder do Chega afirmou que só haverá um "caminho possível" para um Governo de direita em Portugal se o PSD seguir uma "política consistente de transformação".

