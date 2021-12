Catarina Martins acusa PS de falta de clareza sobre entendimentos pós-legislativas

A coordenadora do Bloco de Esquerda acusa o Partido Socialista de falta de clareza sobre entendimentos para depois das eleições. Catarina Martins diz que o BE está disponível para acordos à esquerda.

“Estas eleições não são sobre o Orçamento do Estado. São sobre uma legislatura. Aquilo que nós queremos é abrir um novo ciclo político”, afirmou a coordenadora do partido, Catarina Martins.

No novo ciclo político à esquerda, o Bloco acredita que consegue reconstruir pontes com o PS.

No programa eleitoral, o Bloco insiste no reforço do Serviço Nacional de Saúde, em particular na autonomia dos hospitais para contratar profissionais, e no capítulo da habitação propõe-se a alterar as regras do arrendamento.

Entre as novidades do programa está também a criação de um Serviço Nacional de Cuidados para garantir uma rede pública de lares, residências, cuidados continuados e creches.

