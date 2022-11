Na primeira entrevista da campanha presidencial a uma televisão generalista, Jair Bolsonaro foi confrontado com momentos em que simulou ter falta de ar para se referir a infetados por covid-19, durante o período da pandemia. O Presidente brasileiro negou tê-lo feito mas, nas redes sociais, surgiram os vídeos que desmentem esta declaração. Pelo menos, em dois momentos, Bolsonaro aparece em transmissões em direto no seu canal no YouTube a simular um paciente com falta de ar, enquanto criticava as medidas sanitárias do então ministro da Saúde. Abaixo está um desses exemplos. Fiquei atento ao que o governante diz ao minuto 1:23.

Mas este, e ao contrário do que Jair Bolsonaro garantiu, não foi um caso isolado. Há um outro vídeo a circular nas redes sociais, de maio de 2021, em que o Presidente do Brasil volta a simular alguém com dificuldades em respirar devido à infeção pelo vírus SARS-CoV-2. Veja o minuto 0:48 no vídeo abaixo