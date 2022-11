Lula da Silva defende nova geopolítica mundial para as alterações climáticas

O mundo está com as atenções voltadas para as eleições Presidenciais do Brasil. Esta terça-feira, Lula da Silva deu a primeira conferência de imprensa com jornalistas internacionais.

Jornalistas de cerca de 70 meios de comunicação internacionais participaram na entrevista com o ex-presidente Lula, em São Paulo. O candidato da esquerda foi questionado sobre as relações com países vizinhos e defendeu a alternância de poder na Venezuela. Prometeu que, se for eleito, o Brasil vai empenhar-se num acordo de paz, caso ainda haja guerra entre Rússia e Ucrânia.

Mas o assunto mais perguntado pelos repórteres estrangeiros foi a preservação da Amazónia e as questões climáticas. Lula defendeu uma nova geopolítica mundial para resolver o problema.

O candidato do Partido dos Trabalhadores não poupou críticas ao Presidente Jair Bolsonaro, seu adversário. O atual Presidente tem feito reiterados ataques ao sistema eleitoral brasileiro e evita assumir o compromisso de que vai respeitar o resultado das urnas.

Nesta terça feira, a polícia federal fez uma operação com buscas nas casas de empresários bolsonaristas, que, num grupo de mensagens, defenderam um golpe de Estado caso o ex-Presidente Lula da Silva seja eleito nas Presidenciais de outubro.