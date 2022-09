"Presidente de Portugal merecia mais respeito" de Bolsonaro, diz Lula da Silva

O candidato às presidenciais brasileiras Lula da Silva acusa Jair Bolsonaro de desrespeitar Marcelo Rebelo de Sousa.

O candidato refere-se ao facto de Bolsonaro ter convidado Marcelo para o desfile que assinalava os 200 anos da independência do país, mas ter aproveitado o momento para fazer campanha.

Eu achei que foi falta de respeito do Presidente do Brasil com o Presidente de Portugal. O Presidente de Portugal merecia mais respeito e não aquela cena patética causada pelo Presidente da República.

Declarações de Lula da Silva aos jornalistas.

Eu nunca confundo a relação pessoal com a relação entre chefes de Estado", disse o ex-Presidente do Brasil, ao adiantar que chegou a convidar "vários chefes de Estado para participarem no 7 de setembro".

Na quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa assistiu ao desfile cívico-militar do 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, mesmo no centro da tribuna, ao lado do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.