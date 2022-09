A proibição imposta a Bolsonaro e a figura que declarou apoio a Lula da Silva

No Brasil, a justiça eleitoral proibiu Bolsonaro de veicular as imagens das comemorações do bicentenário da independência do país durante a campanha. Lula da Silva recebeu esta segunda-feira o apoio político de Marina Silva, que já disputou três vezes as presidenciais.

Depois de 10 anos de quebra com o Partido dos Trabalhadores, Marina Silva, ex-ministra do primeiro Governo de Lula, declarou o seu apoio ao candidato. A ex-governante diz que o Brasil enfrenta uma ameaça à democracia, referindo-se ao atual Presidente, Bolsonaro.

Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu Bolsonaro de usar as imagens das comemorações do bicentenário da independência na campanha eleitoral.