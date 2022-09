Marcelo diz que viagem ao Brasil foi melhor do que esperava

Depois de uma visita marcada por situações mais inconvenientes com Jair Bolsonaro, em plena campanha eleitoral brasileira, o Presidente da República diz que a visita ao Brasil foi ainda melhor do que esperava.

Depois de na véspera ter estado nas comemorações em Brasília, Augusto Santos Silva, no Rio de Janeiro, está Gouveia e Melo à espera do Presidente da República.

A Marinha veio para o desfile naval do bicentenário com o navio-escola Sagres que, atracado no Rio, acolhe a receção a comunidade portuguesa, ponto final da agenda da visita do Presidente da República ao Brasil. Jair Bolsonaro decidiu anunciar que não ia, em cima da hora, para receber crianças no palácio do Planalto.

Marcelo parte do Brasil com a promessa de voltar a 1 de janeiro, para a tomada de posse de Presidente que sair destas eleições de outubro.