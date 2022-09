Eleitores brasileiros podem não conseguir votar em Lisboa devido a greve

Os funcionários do Consulado Geral do Brasil em Lisboa entregaram um pré-aviso de greve para o período de 28 de setembro até dia 7 de outubro. A paralisação pode afetar as votações para as eleições presidenciais brasileiras, que têm a primeira volta marcada para dia 2 de outubro.

O pré-aviso de greve já foi entregue à administração, assim como aos Ministérios do Trabalho, da Administração Interna e dos Negócios Estrangeiros.

Os funcionários queixam-se que os salários não são atualizados há 15 anos e, por isso, reivindicam aumentos. Para além disso, exigem também uma regularização dos abonos para falhas, o subsídio de alimentação e as diuturnidades.

A paralisação reunirá mais de 40 funcionários do consulado.

O consulado de Lisboa tem o maior número de inscritos fora do Brasil - são mais de 45 mil eleitores.