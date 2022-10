Brasileiros votam na primeira volta das presidenciais

O Brasil realiza hoje a primeira volta das eleições gerais que definirão o próximo Presidente do país, os governadores dos seus 27 estados e centenas de parlamentares que vão compor as casas legislativas federais e estaduais.

Na disputa pela Presidência brasileira ocorrerá o embate entre o atual chefe de Estado e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, confronto muito esperado face à polarização que divide o país entre a direita radical que apoia o atual governante e as esquerdas lideradas pelo candidato do Partido dos Trabalhadores (PT).

Sondagens divulgadas na última semana antes do sufrágio indicam a possibilidade de uma vitória de Lula da Silva, que tem cerca de 48% das intenções de voto e Bolsonaro com o apoio de cerca de 36%, na primeira volta, se o candidato do PT conseguir atingir 50% dos votos válidos mais um.