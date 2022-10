Eleições no Brasil: chega ao fim a campanha eleitoral

A campanha eleitoral para as Presidenciais brasileiras chegou ao fim. As últimas sondagens indicam a possibilidade de Lula da Silva se aproximar dos 50% das intenções de voto na primeira volta. Jair Bolsonaro deverá recolher 36%.

Em dois dias, Lula da Silva percorreu quatro estados entre os quais a Bahia e o Ceará, para convencer os últimos indecisos a darem-lhe a vitória na primeira volta.

A confirmarem-se as sondagens, Lula poderá reconquistar já este domingo o cargo que ocupou de 2003 a 2011. De passagem pelo Rio de Janeiro, a caminho de casa em São Paulo, Lula da Silva pensava já no dia depois das eleições.

Apoios de fora também chegaram para Jair Bolsonaro na véspera das eleições. Avesso a entrevistas e conferências de imprensa, Bolsonaro passou os últimos dias de campanha em concentrações motorizadas, como a que aconteceu em Minas Gerais.

Contra todas as sondagens, os apoiantes do atual Presidente acreditam haver hipóteses de Bolsonaro vencer as eleições à primeira volta. Nos últimos tempos, há a preocupação de que a base de apoio de Bolsonaro pode não reconhecer uma eventual derrota.

As urnas eletrónicas usadas nas eleições brasileiras desde 1996 já começaram a chegar aos 477 mil locais de voto por todo o Brasil. Em Portugal, há um número recorde de eleitores brasileiros: 80 mil – mais de metade vota em Lisboa, mas há também locais de voto no Porto e Faro.