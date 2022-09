Lula com 50% das intenções de voto, eleições podem não ficar decididas na primeira volta

Na mais recente sondagem para as eleições presidenciais no Brasil, conhecida esta quinta-feira, o candidato Lula da Silva segue na frente com 50% de intenções de voto. Em segundo lugar está Jair Bolsonaro, presidente recandidato, com 36%.

Bolsonaro subiu 1% em relação à sondagem da semana anterior, no dia 22 de setembro. Lula ficou com os mesmos pontos.

Segue-se Ciro, com 6%, que caiu 1 %. Simone Tebet e Soraya Thronicke têm 5 e 1% respetivamente.

Com este resultado, não é possível afirmar se as eleições serão decididas na primeira volta.

Esta é a penúltima sondagem antes das eleições, que sai antes do debate entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva marcado para esta noite. Responderam à sondagem 6.800 pessoas, entre os dias 27 e 29 de setembro.

As eleições presidenciais realizam-se no próximo dia 2 de outubro, domingo.