Neymar publica vídeo de apoio a Bolsonaro

O jogador brasileiro Neymar partilhou nas redes sociais um vídeo com a música de apoio à recandidatura de Jair Bolsonaro nas Presidenciais do próximo domingo. O jogador é o primeiro de uma série de apoiantes do atual Presidente que pedem a reeleição de Bolsonaro.

“Vota, vota e confirma: 22 é Bolsonaro”. É este o lema da música que Neymar dançar. O vídeo foi partilhado na conta oficial de Bolsonaro e também pelo próprio jogador, na rede social TikTok.