Perguntas e respostas sobre o voto eletrónico no Brasil

Cerca de 20 países usam o voto eletrónico em eleições gerais, um deles é o Brasil onde é usado em escrutínios eleitorais desde 1996. O país é considerado pioneiro neste sistema de votação. Com mais de duas décadas de utilização, as urnas eletrónicas brasileiras já apuraram os votos de milhões de eleitores em 25 eleições gerais e municipais, o que coloca o país como a nação com a maior eleição informatizada do mundo.

Quando e como surgiu o voto eletrónico no Brasil?

O projeto da voto eletrónica começou em 1995, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou uma comissão técnica liderada por investigadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Centro Técnico Aeroespacial.

Foi usado pela primeira vez nas eleições municipais de 1996, em 57 cidades, por mais de 32 milhões de brasileiros.

A parte operacional contou com a participação ativa de militares e instituições tecnológicas com ligações às Forças Armadas que tiveram um papel científico importante no desenvolvimento do sistema.

Quando é que passou a ser usado em todo o país?

Perante o sucesso inicial, o uso do voto eletrónico foi ampliado para 67% do eleitorado nas eleições presidenciais de 1998. Nas eleições seguintes, em 2000, a votação eletrónica chegava a todos os cantos do país, naquela que foi a primeira eleição totalmente informatizada no Brasil.