Ciro Gomes diz-se "profundamente preocupado com ameaças" ao Brasil

O candidato presidencial Ciro Gomes disse estar "profundamente preocupado com o que está a acontecer no Brasil" e considerou haver "uma situação potencialmente ameaçadora" ao futuro do país.

Numa curta declaração feita junto da sua família, em Fortaleza, Ciro Gomes disse lamentar as "muitas ameaças" que considera que o Brasil enfrenta, e pediu mais tempo para pensar no seu próprio futuro.

"Nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora e potencialmente ameaçadora sobre a nossa sorte enquanto nação", disse o candidato que ficou em quarto lugar na primeira volta, com cerca de 3% dos votos.

"Deem-me mais algumas horas para falar com o meu partido, com os meus amigos, para ver como mais bem servir a nação brasileira", pediu, antes de abandonar o palco, o antigo ministro de Lula da Silva, que ganhou as eleições de domingo e irá enfrentar Jair Bolsonaro, o atual chefe de Estado (extrema-direita).

Ao longo da campanha, Ciro Gomes teceu duras críticas a Lula da Silva, acusando-o de corrupção, o que gerou declarações de voto de apoiantes ao candidato do Partido dos Trabalhadores.

Os mais de 156 milhões de eleitores foram hoje chamados às secções de voto até às 17:00 de Brasília (21:00 em Lisboa), nas 577.125 urnas eletrónicas espalhadas por 5.570 cidades do país.

A eleição brasileira esta a protagonizar uma disputa apertada pela Presidência brasileira em que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva e o atual Presidente, Jair Bolsonaro, disputa a primeira volta com margem apertada de distância, contrariando as sondagens.

Também disputaram as presidenciais brasileiras os candidatos Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D'Ávila, Soraya Tronicke, Eymael, Padre Kelmon, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia.

Nenhum dos candidatos ultrapassou os 50%, pelo que os dois mais votados voltarão a enfrentar-se numa segunda volta em 30 de outubro.