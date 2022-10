Lula da Silva acusa Bolsonaro de não ter "compromisso com a verdade"

Brasil está em contagem decrescente para a segunda volta das eleições presidenciais. Lula da Silva e Bolsonaro estão a apostar tudo na campanha e na conquista de novos apoios.

Lula da Silva declara que Bolsonaro "não tem compromisso com a verdade" numa campanha em Belo Horizonte. O ex-Presidente mostra-se confiante no primeiro lugar. Porém, o governador do Estado de Minas Gerais já disse que vai estar do lado de Bolsonaro.

Já Bolsonaro continua a acenar a novos apoios ao mesmo tempo em que aposta fazer uma campanha em cidades onde não teve bom resultado, num fim de semana em que Lula da Silva foi proibido por um tribunal de continuar a divulgar um vídeo que associa o adversário a canibalismo.

Com uma campanha eleitoral cada vez mais agressiva, os brasileiros voltam às urnas a 30 de outubro. Nas sondagens, Lula da Silva lidera a corrida.