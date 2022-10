Debate presidencial no Brasil: pesquisa de temas eleitorais disparou na Internet

O debate entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, que se realizou este domingo, fez disparar a procura sobre temas da campanha na Internet.

Quase trezentos temas foram selecionados pela Band e monitorizados ao longo do debate. A pesquisa sobre o tema da corrupção nos motores de pesquisa da Google aumentou durante o debate.

Antes do primeiro bloco terminar, o canal de jornalismo da Band no YouTube batia um novo recorde. Mais de um 1,5 milhão de pessoas assistiam simultaneamente a transmissão da Band no Youtube.