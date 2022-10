Sondagem dá empate técnico entre Lula e Bolsonaro na reta final da campanha

As últimas sondagens das eleições no Brasil apontam para um empate técnico entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro, com 52% e 48% dos votos respetivamente. A sondagem da Datafolha tem uma margem de erro de dois pontos percentuais.

Na primeira sondagem feita pela Datafolha depois do debate presidencial, Bolsonaro reduziu a distância para Lula da Silva. Os dois candidatos presidenciais estão empatados tecnicamente, já que a margem de erro da sondagem é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Lula e Bolsonaro defrontam-se na segunda volta das eleições presidenciais no próximo domingo, a 30 de outubro.

Na reta final da campanha, os dois concentram as agendas na região sudeste, que pode ser crucial. Lula da Silva procura consolidar a vantagem nos locais onde venceu na primeira volta, já a estratégia de Bolsonaro é dar prioridade onde foi derrotado.