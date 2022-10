"Não falo nem espanhol, nem portunhol": a resposta de Bolsonaro a jornalista português

No final do debate com Lula da Silva, Jair Bolsonaro disse ter dificuldades em responder a uma pergunta de um jornalista português. O Presidente brasileiro disse não entender a linguagem em que lhe foi feita a questão.

“Se repetir vou continuar não entendendo ‘tá’? É que eu não falo nem espanhol nem portunhol”, disse Bolsonaro.

O jornalista português perguntava a Jair Bolsonaro sobre as relações com a comunidade internacional. Pediu a opinião do Presidente sobre o facto de serem “poucos os Presidentes, da comunidade internacional e sobretudo da Europa, que se tem referido ao Brasil e quando se referem, referem a enorme preocupação em relação ao resultado destas eleições”.

Ao ouvir esta questão, Bolsonaro disse não entender e não falar “nem espanhol nem portunhol”.

Jair Bolsonaro e Lula da Silva tiveram esta sexta-feira o último frente a frente antes das eleições presidenciais brasileiras, onde mantiveram a estratégia da troca de acusações.

“Mentira” e "mentiroso foram as palavra mais ouvidas nas quase três horas de debate. Num ping pong de argumentos houve polémicas e trocas de acusações. Os candidatos resgataram escândalos de corrupção, como o mensalão do PT e as “rachadinhas” que envolveram a família Bolsonaro. Mas aproveitaram também para discutir o salário mínimo no debate.