As eleições presidenciais brasileiras têm sido renhidas, tanto que na primeira volta a diferença de votos entre Bolsonaro e Lula da Silva foi de 5,2%. As campanhas eleitorais voltaram a arrancar para recolherem o maior número de votos possível. Agora, na reta final, o atual Presidente e o ex-chefe de Estado vão estar frente a frente para um debate sobre os objetivos e planos que têm para o Brasil.

Jair Messias Bolsonaro é filho de um dentista e de uma dona de casa, que nasceu no interior do estado de São Paulo.

Luís Inácio da Silva tem 76 anos e Presidente entre 2003 e 2011 e é a sexta vez que se candidata à Presidência.

A história de Lula da Silva começa numa das zonas mais pobres do Pernambuco. É o sétimo de oito filhos e deslocou-se para o litoral de São Paulo, onde vendia laranjas no cais, enquanto aprendia a ler, contra a vontade do pai. Conseguiu matricular-se aos 15 anos no ensino profissional

Em 1964, ano em que se instituiu a ditadura militar teve um acidente de trabalho em que perdeu um dedo, logo seguido de outra tragédia, a morte da mulher no hospital, que estava grávida de 8 meses.

Politizado, filiou-se no Sindicato dos Metalúrgicos, que veio a dirigir num clima de greves gerais e desobediência civil.

Preso, destituído do cargo e perseguido pela justiça brasileira, nasceu assim uma carreira política com a fundação do Partido dos Trabalhadores em 1989.

Concorreu pela primeira vez às primeiras eleições presidenciais, após o regresso da democracia. Perdeu e ainda viria a perder por mais duas vezes, para Fernando Henrique Cardoso, o homem que em 2003, lhe entregou a faixa presidencial.

A história de Lula da Silva é de conquista e derrotas, o homem que muitos consideram ter tirado o Brasil da miséria nos anos em que chegou e saiu do cargo com uma popularidade de 80%.

A maior descida foi no processo Lava jato, que ainda lhe mancha a reputação.

As suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro arrastaram Lula da Silva para um longo processo judicial e impediram-no de se candidatar às eleições em 2018.

Sérgio Moro, que mais tarde foi nomeado ministro da Justiça por Jair Bolsonaro condenou Lula da Silva a 12 anos de prisão.

Lula entregou-se às autoridades, na sede do sindicato dos metalúrgicos de São Paulo, mas ficou preso durante um ano e meio.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que a detenção era inconstitucional, anulou a pena e considerou que o juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade. Assim, Lula da Silva recuperou os direitos políticos que lhe permititram candidatar-se à Presdiência este ano.

Os dois mandatos de Lula da Silva ficaram marcados por programas sociais como a bolsa família ou a fome zero, que retiraram da pobreza mais de 30 milhões de brasileiros, mas também pelo compromisso com as grandes empresas.

Triplicou o PIB per capita e colocou o Brasil nos BRIC das potências emergentes de um futuro, que tem tardado a concretizar-se.