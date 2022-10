Fora do Brasil, afluência às urnas foi maior do que na primeira volta

De Portugal a França, junto aos locais de voto muitos apoiantes de Lula, de um lado, e apoiantes de Bolsonaro, do outro.

Em Lisboa, onde mais de 45 mil eleitores estão inscritos, mal as portas abriram, já 7.500 pessoas aguardavam pelo momento do voto. A segunda volta é feita de emoções mesmo quem não está inscrito para votar, como é o caso do ator Paulo Betti teve dificuldade, em ficar de braços cruzados.

“O meu desejo de conseguir votos é maior. Pela Amazónia, eu estou aqui”, disse o ator à Sic.

No Porto, onde se juntam eleitores do Centro e do Norte, o ambiente foi de festa. Dos 30.098 inscritos, a maioria escolheu votar. Já a sul, em Faro com 5.525 eleitores a afluência às urnas só começou a aumentar, ao final da manhã.

Em França, a comunidade brasileira é mais pequena mas respondeu em força. Houve filas de várias horas, durante todo o dia.