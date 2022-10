Em vários vídeos que circulam nas redes sociais, os camionistas são vistos a bloquear as vias com os seus veículos ou com pneus queimados.

A Polícia Rodoviária Federal informou que decorrem protestos em vários estados do país, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso, embora as autoridades ainda estejam a recolher dados.

Camionistas de várias partes do Brasil bloqueiam algumas das principais estradas do país desde a noite de domingo, em protesto pela derrota do Presidente demissionário, Jair Bolsonaro, nas eleições brasileiras vencidas por Lula da Silva.

O bloqueio mais importante foi registado na Via Dutra, uma estrada que liga as duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro.

Lula da Silva venceu as eleições de domingo com 50,9% dos votos, ante 49,1% de Jair Bolsonaro, apoiado pela extrema-direita, que ainda não se pronunciou sobre o resultado eleitoral.

No estado do Paraná, na fronteira com Argentina e Paraguai, ocorreu um bloqueio na rodovia BR-476, no alto do município de União da Vitória, do qual participaram “cerca de 30 pessoas”.

Em Mato Grosso, estado fronteiriço com a Bolívia e grande produtor de soja, houve bloqueios no polo agrícola dos municípios de Sinop, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Nova Mutum.

A Justiça Federal do Pará, por sua vez, proibiu os protestos a partir de hoje convocados por diferentes associações de camionistas.

Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito Presidente do Brasil com 50,90% dos votos e derrotou Jair Bolsonaro (extrema-direita), que obteve 49,10%. Com 77 anos, Lula da Silva vai ser o 39.º Presidente do Brasil, depois de já ter cumprido dois mandatos como chefe de Estado, entre 2003 e 2011. É a primeira vez na história democrática recente do Brasil que um recandidato regressa ao Palácio da Alvorada depois de uma vitória na segunda volta.