Espanha, Alemanha e Reino Unido felicitam eleição de Lula da Silva

Vários líderes europeus já saudaram a vitória de Lula da Silva na segunda volta das eleições presidenciais, no domingo, com 50,9% dos votos, contra 49,1% do atual Presidente, Jair Bolsonaro, o candidato da extrema-direita.

O novo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, expressou esta segunda-feira a vontade em trabalhar com o futuro Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quem felicitou pela vitória nas eleições de domingo.

"Parabéns a Lula pela sua vitória eleitoral no Brasil", escreveu Sunak na rede social Twitter. "Aguardo com expectativa o nosso trabalho conjunto em questões que interessam ao Reino Unido e ao Brasil, desde o crescimento da economia global à proteção dos recursos naturais do planeta e à promoção dos valores democráticos", acrescentou o líder conservador britânico.