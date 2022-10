Vitória de Lula da Silva celebrada em Lisboa por mais de duas mil pessoas

Milhares de pessoas celebraram, no domingo à noite, em Lisboa, a vitória de Lula da Silva.

Na Fábrica de Braço de Prata mais de 2.000 apoiantes acompanharam a votação. Garantem que esta foi uma vitória da democracia e da liberdade.

Fora do Brasil, Lisboa é a cidade com um maior número de eleitores. Lula da Silva conseguiu na capital portuguesa mais de 12.000 votos contra os 7.000 de Jair Bolsonaro.

O candidato do Partido dos Trabalhadores (esquerda) foi eleito Presidente do Brasil, com 50,9%, derrotando Jair Bolsonaro, que obteve 49,1%, depois de contados todos os votos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 anos, obteve mais de 60,3 milhões de votos (50,9% do total), com uma vantagem superior a 2,1 milhões face a Bolsonaro (extrema-direita), que conseguiu 58,2 milhões (49,1%), nas presidenciais de domingo, indicou o portal do TSE.

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, regressa agora ao Palácio do Planalto. O antigo sindicalista terá como vice-Presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que já havia sido seu opositor nas eleições presidenciais de 2006, então pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).