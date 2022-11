Juízes do Supremo reúnem-se com Bolsonaro e conversa foi "cordial"

Juízes do Supremo Tribunal Federal estiverem reunidos na terça-feira com o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, após o seu primeiro discurso depois de perder as eleições de domingo, e destacaram ter sido uma conversa cordial em prol da paz.

"Tratou-se de uma visita institucional, em ambiente cordial e respeitoso, em que foi destacada por todos a importância da paz e da harmonia para o bem do Brasil", indicou, em comunicado, o Supremo Tribunal Federal (STF).

Jair Bolsonaro garantiu na terça-feira que respeitará a Constituição brasileira, deixando a porta aberta para uma transição pacífica de poder para o Presidente eleito Lula da Silva, que ocupará o cargo a partir de 1 de janeiro e, apesar de não o ter parabenizado, o Supremo Tribunal Federal gostou destas garantias dadas.

Minutos depois do seu discurso no Palácio da Alvorada, Bolsonaro dirigiu-se à sede do STF, também em Brasília, e reuniu-se com presidente do tribunal, a juíza Rosa Weber, com Gilmar Mendes, Luiz Fux, Edson Fachin, Nunes Marques, André Mendonça e ainda com Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também marcou presença.

Bolsonaro tinha convidado os juízes do Supremo Tribunal Federal a estarem presentes na sua declaração ao público, mas os juízes terão dito que prefeririam aguardar para perceberem o conteúdo do discurso de Bolsonaro.

Após a declaração do Presidente brasileiro, o STF emitiu uma nota na qual reconheceu a importância do discurso de Bolsonaro em relação aos protestos e bloqueios de estradas, mas também por ter determinado o início do processo de transição.