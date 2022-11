O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil, Alexandre de Moraes, condenou esta quinta-feira os atos antidemocráticos promovidos por apoiantes do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, diante da vitória nas urnas do líder progressista Lula da Silva.

"As eleições acabaram" e "a democracia voltou a vencer", disse o magistrado em sessão do TSE na qual reiterou que "não há como contestar o resultado com movimentos ilícitos, antidemocráticos e criminosos".

O juiz aludia aos protestos que acontecem em todo o país desde domingo, quando a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva contra Jair Bolsonaro foi confirmada por uma diferença muito apertada de 1,8 pontos percentuais.

Os protestos de ativistas de extrema-direita incluíram bloqueios de estradas por camionistas e até manifestações massivas que foram até aos portões dos quartéis em dezenas de cidades do país na quarta-feira.

Em ambos os casos, os manifestantes exigiram uma "intervenção militar" que, segundo cartazes exibidos nas passeatas, deveria impedir o "comunismo" de tomar o poder no Brasil, numa clara incitação a um golpe de Estado que está a ser ignorada pelas Forças Armadas até ao momento.

Segundo Moraes, "isso é democracia, alternância de poder", e os responsáveis por esses atos "serão investigados e punidos na forma da lei".