O Presidente do Brasil está a negociar um cargo no Partido Liberal (PL), partido pelo qual foi candidato às eleições presidenciais. O ainda Presidente deverá ser consultor do partido, irá constituir um gabinete a partir do qual vai organizar a oposição ao Governo e Lula da Silva.

De acordo com o jornal Globo, Jair Bolsonaro e o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, conversaram na segunda-feira e nesse encontro terão negociado o futuro cargo do Presidente brasileiro no PL.

Segundo a CNN Brasil, que cita fontes do Governo, Bolsonaro quer assumir um cargo no Partido Liberal que permita coordenar a oposição ao Executivo de Lula da Silva.

O Presidente brasileiro terá ainda a intenção de ter um papel ativo nas eleições municipais de 2024, com o objetivo de aumentar o número de prefeitos e vereadores do partidos de direita, uma base política que o poderá ajudar a voltar ao Palácio do Planalto em 2026.

Bolsonaro estará ainda a negociar algumas regalias regalias: uma mansão em Brasília e o salário que incluirá o pagamento de todas as despesas referentes aos custos do processo, no qual Bolsonaro tem de responder ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Pela primeira vez, um Presidente do Brasil perde a reeleição. Bolsonaro tinha, até agora, um percurso de vitórias políticas. Desde 1988 que conseguia a eleição para os cargos que disputou, 2023 será o primeiro ano em mais de três décadas em que não terá nenhum mandato.

Ministério Público investiga saudação nazi feita por bolsonaristas

Durante as manifestações, milhares de apoiantes de Jair Bolsonaro fizeram a saudação nazi no Estado brasileiro de Santa Catarina. A concentração aconteceu em frente a um regimento militar na cidade de São Miguel do Oeste.

A saudação fascista foi feita enquanto era entoado o hino nacional do Brasil.