Vários feridos em atropelamento durante bloqueio de estrada em São Paulo

Ao terceiro dia de protestos e bloqueio de estradas no Brasil, vários meios de comunicação do país dando conta de um incidente. Um carro atropelou várias pessoas, que ocupavam a chamada “rodovia Washington Luís” em Mirassol (São Paulo). Vídeos do momento estão a ser partilhados nas redes sociais.

Segundo informações da Polícia Civil, o acidente ocorreu pelas 15:20 (hora local) e, pelo menos, sete pessoas ficaram feridas, duas das quais em estado grave, segundo o G1.

No veículo ligeiro seguiam duas pessoas, um homem e uma mulher que foram encaminhados sob escolta policial para a esquadra, onde estão a ser ouvidos.