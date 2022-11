Ministério Público investiga saudação nazi feita por bolsonaristas

Durante as manifestações, milhares de apoiantes de Jair Bolsonaro fizeram a saudação nazi no Estado brasileiro de Santa Catarina. A concentração aconteceu em frente a um regimento militar na cidade de São Miguel do Oeste. A saudação fascista foi feita enquanto era entoado o hino nacional do Brasil.

O Ministério Público de Santa Catarina informou que está a analisar o vídeo para identificar as pessoas que fizeram o gesto, que sendo um gesto de apologia ao nazismo é considerado crime no Brasil.

Depois de ter sido muito pouco concreto na primeira declaração após a derrota, Bolsonaro fez esta quarta-feira um apelo aos apoiantes para que desocupem as estradas, que têm sido palco de tensas manifestações e bloqueios por todo o país. Declarações que foi feita em vídeo, divulgado no Twitter .