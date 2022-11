Transição para o novo Governo no Brasil já começou

Tal como previsto pela Constituição, a transição para o novo governo brasileiro já começou. A equipa do presidente eleito reuniu-se com a do chefe da casa civil de Jair Bolsonaro. O aumento do valor da Bolsa Família é uma das prioridades de Lula da Silva.

A Bolsa Família era o nome da medida social dos anteriores governos de Lula. A equipa de transição coordenada pelo vice-presidente eleito quer, para já, aumentar o valor de 400 para 600 reais, ou seja, de 80 para pouco mais de 120 euros. Mas para essa e outras medidas é preciso aprovar a autorização do aumento de despesa para o orçamento de 2023, que terá de ser aprovado antes da tomada de posse do novo Presidente.

Do lado de Jair Bolsonaro, o chefe da casa civil do ainda Presidente do Brasil reuniu também com o Presidente do tribunal de contas.

Para a próxima terça-feira, está prevista uma reunião entres as equipas de transição, depois do regresso de Lula da Silva de uns dias de descanso na Bahia.

Só então se vai começar a desenhar o novo governo. Alguns nomes começam a ser avançados na imprensa, como a do músico Chico César para ministro da Cultura.

A tomada de posse de Lula da Silva está marcada para o dia 1 de janeiro de 2023.

"A transição já começou"

O vice-presidente eleito do Brasil afirmou que a "transição já começou", após uma conversa realizada com a equipa do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

"Entregámos o pedido do Presidente Lula designando-nos como coordenadores da transição", disse Geraldo Alckmin, em conferência de imprensa, após a reunião com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, escolhido por Jair Bolsonaro como coordenador do processo de transição, e com o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos.

Ao lado da Presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, e do ex-ministro da Educação, Aloizio Mercadante, afirmou que "a conversa foi bastante proveitosa, muito objetiva".