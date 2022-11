Lula da Silva está empenhado em cumprir promessas de campanha

No Brasil, uma semana depois das eleições, há ainda manifestações de alegria e revolta pela vitória de Lula da Silva, que já iniciou o processo de transição de Governo. Na terça-feira, Lula da Silva irá a Brasília para se reunir com a equipa de transição.

Esta segunda-feira, os principais aliados do líder histórico do Partido dos Trabalhadores (PT) reuniram-se num hotel em São Paulo para abordar as questões mais prementes da nova administração, que tomará posse a 1 de janeiro.

A equipa de Lula da Silva já está a trabalhar para tornar realidade uma das maiores promessas da campanha do antigo líder sindical: manter o valor do subsídio para os mais pobres em 600 reais (cerca de 120 euros) por mês.

Além disso, Lula da Silva prometeu às famílias um bónus de 150 reais (30 euros) para cada criança até aos 6 anos. A equipa do líder progressista analisou esta segunda-feira como tornar este robusto pacote social uma realidade, no meio da delicada situação fiscal da maior economia da América Latina.

Nas ruas, no Rio de Janeiro, apoiantes de Lula da Silva foram para Copacabana. Fizeram um Carnaval fora de época, uma semana após a vitória do candidato do Partido dos Trabalhadores.