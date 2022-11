Polícia brasileira anuncia que todas as estradas estão "livres de bloqueios"

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Brasil anunciou que já não existem estradas federais bloqueadas pelos manifestantes que se recusam a admitir a vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais de domingo.

"Todas as rodovias federais livres de bloqueios" e existem zero "ocorrências em rodovias federais no Brasil", indicou no seu último balanço a PRF. Desde a madrugada de segunda-feira foram desfeitas 936 manifestações nas estradas de mais de 24 estados brasileiros.

Neste momento existem apenas 24 estradas parcialmente bloqueadas. Este anúncio acontece poucas horas depois do Supremo Tribunal Federal (STF) ter dado 48 horas ao diretor da Polícia Rodoviária para que mostre quantas multas aplicou aos manifestantes que desde segunda-feira bloquearam estradas do país em protesto contra a vitória de Lula da Silva nas presidenciais.

Esta decisão surgiu devido à inação inicial por parte do diretor da Polícia Rodoviária Federal, um apoiante declarado de Jair Bolsonaro, que demorou a enviar ativos para desobstruir as estradas do país.

Por essa razão, Alexandre de Moraes na segunda-feira à noite ordenou à Policia Rodoviária ações imediatas para desobstruir os bloqueios e disse ainda que caso não tome providências, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, teria uma multa de 100 mil reais por hora (cerca de 20 mil euros).

Juiz deu 48 horas ao Diretor da Polícia Federal para que revele o relatório

O juiz deu agora 48 horas a Silvinei Vasques para que mostre o relatório que "deve constar a identificação dos veículos e das pessoas autuadas". Também na quinta-feira, o magistrado já tinha afirmado que "as eleições acabaram" e que "a democracia voltou a vencer", acrescentando que "não há como contestar o resultado com movimentos ilícitos, antidemocráticos e criminosos".

O apelo de Bolsonaro aos manifestantes