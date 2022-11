Bolsonaro recebe vice de Lula da Silva em encontro discreto

A equipa do presidente eleito Lula da Silva prepara a transição de Governo. A justiça brasileira investiga os responsáveis pelos protestos que contestaram o resultado das eleições.

Os bloqueios de rodovias já perderam força, mas causaram muito prejuízo. Autocarros que ficaram pelo caminho, em meio a um feriado prolongado. Postos de combustíveis desabastecidos.

O país, cuja economia é movimentada exclusivamente pelas rodovias, começa a contabilizar os quatro dias de bloqueios de pessoas e mercadorias causaram em todos os setores e em todas as escalas.

A Justiça anunciou que vai responsabilizar manifestantes que contestaram o resultado das eleições e o uso de crianças como escudo em bloqueios.

Em Brasília, a equipa do Presidente eleito Lula da Silva prepara terreno para ocupar o Governo em menos de dois 2 meses. O vice, Geraldo Alckmin, que está a coordenar o processo de transição, foi recebido por Bolsonaro num encontro discreto no Palácio do Planalto.