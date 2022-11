"Não acredito que a equipa de Bolsonaro atrapalhe a transição" de poder, defende especialista

Os protestos dos camionistas e o bloqueio de estradas demonstraram o desagrado e a descrença para com o resultado das eleições presidenciais no Brasil. Com a saída de Bolsonaro e a entrada de Lula da Silva, está a decorrer atualmente o período de transição. A equipa delegada por Lula da Silva reuniu-se com a equipa de Bolsonaro para a passagem de pastas. O especialista em políticas públicas, Felipe Mendonça Peleteiro, acredita que a "normalidade no país" será reposta com a tomada de posse do candidato do PT.

O especialista em políticas públicas considera que não acredita que a equipa de Bolsonaro vai "atrapalhar a transição de alguma maneira".

Esta sexta-feira, a polícia federal adiantou que já não existem estradas bloqueadas e Felipe Mendonça confirma que a onda de protesto diminuiu.