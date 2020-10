Trump recusa-se a fazer o debate virtual com Biden

O Presidente dos EUA anunciou hoje no canal Fox que não irá participar no segundo debate presidencial com o democrata Joe Biden depois de a Comissão de Debates Presidenciais ter anunciado que o evento seria virtual.

"Não vou fazer um debate virtual. Não vou gastar o meu tempo num debate virtual", disse em entrevista à Fox Business Network.

A Comissão anunciou hoje que o debate previsto para 15 de outubro se manteria mas que os candidatos deveriam estar em locais separados uma vez que Donald Trump está infetado com o novo coronavírus.

Frente-a-frente virtual "para que seja protegida a saúde de todos"

A Comissão para os Debates Presidenciais (organismo não partidário) anunciou hoje, uma semana antes do encontro que estava agendado para Miami, que o frente-a-frente vai ser "virtual" para que seja protegida a saúde de todos os que estão envolvidos no segundo debate presidencial.

Os candidatos vão participar de forma "remota" e em locais separados enquanto os espetadores e o moderador vão ficar localizados em Miami, Estado da Florida.

Trump está infetado com o novo coronavírus desde a semana passada e na terça-feira disse através da rede social Twitter que estava ansioso por encontrar Biden no debate de Miami.

"Vai ser fantástico", disse Donald Trump na mensagem.

Biden afirmou que o debate não devia realizar-se "enquanto o Presidente estivesse diagnosticado como positivo".

O candidato democrata disse aos jornalistas na Pensilvânia que esperava um debate com Donald Trump, mas que seriam necessárias "regras estritas".

Trump foi diagnosticado depois de testes médicos realizados na quinta-feira passada, 48 horas depois do debate com Joe Biden em Cleveland.

Apesar da distância de mais de dez metros entre os dois durante o debate televisivo, a situação obrigou Joe Biden a submeter-se a uma série de testes médicos antes de retomar a campanha eleitoral.

Donald Trump abandonou o Hospital Militar onde esteve internado na segunda-feira, antes de estar curado, tendo os médicos evitado fornecer mais detalhes sobre o estado de saúde do Presidente.

O isolamento para as pessoas que apresentem sintomas moderados de SARS CoV-2 deve prolongar-se durante pelo menos 10 dias, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.