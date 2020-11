Eleições nos EUA. Congressistas lusodescendentes nas campanhas de Trump e Biden

Mais de 200 milhões de eleitores elegem na próxima terça-feira o Presidente dos Estados Unidos. As máquinas partidárias dão o tudo por tudo nestes dias finais de campanha. Na estrada não faltam lusodescendentes envolvidos nas campanhas de Trump e Biden. A SIC e o Expresso falaram com três congressistas que estão na estrada. Têm uma opinião em comum: o desfecho das eleições pode depender do impacto da covid no eleitorado.

