Eleições nos EUA. Trump vence na Florida, estado decisivo

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu as eleições presidenciais na Florida, um estado crucial para a reeleição, obtendo 29 votos do Colégio Eleitoral.

Uma derrota naquele estado teria tornado quase impossível a Trump alcançar os 270 votos do Colégio Eeleitoral necessários para se manter na Casa Branca.

A campanha do democrata Joe Biden esperava que o impacto devastador da pandemia de covid-19 na Florida, particularmente entre os mais idosos, o colocasse numa posição forte, num estado popular entre os reformados.

Em 2016, Trump bateu por pouco a democrata Hillary Clinton naquele estado.

No ano passado, o republicano mudou a sua residência oficial de Nova Iorque para a Florida, graças à sua propriedade em Palm Beach, Mar-a-Lago.

O Colégio Eleitoral é um órgão de 538 delegados que elegem estados com base na sua população. O candidato vencedor em cada estado, mesmo por um único voto, recebe todos os delegados, com exceção do Nebraska e do Maine.

O candidato que atingir 270 vence as eleições.