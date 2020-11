Eleições nos EUA. Campanha de Trump avança com processos judiciais em vários estados

A campanha republicana estendeu, esta quinta-feira, a batalha judicial pela contagem dos votos a mais estados. Na cidade de Filadélfia, no estado da Pensilvânia, a contagem de votos chegou a estar interrompida devido a uma ação judicial movida pelos republicanos que queriam ter acesso às mesas onde estão a ser contados os boletins. Há mais processos em curso nesse estado.

No Estado de Wisconsin há processos judiciais e até um pedido de recontagem dos votos – permitido por lei quando a diferença entre os dois candidatos é menor que 1%.

A ação legal avançada no Estado do Michigan para parar a contagem dos votos foi recusada por um tribunal do estado do Midwest.

No Nevada, os republicanos alegam que foram depositados 10 mil votos de eleitores que já não residem no estado e, na Geórgia, há um conflito no condado de Chatham, onde a campanha de Trump alega que urnas inválidas foram acrescentadas à contagem. Em causa podem estar apenas 53 votos.

Apesar do tom de guerrilha do lado da campanha de Trump, o advogado da campanha democrata afirmou que as ações legais são o único recurso que resta aos republicanos, depois do que considera ser uma derrota eleitoral.

