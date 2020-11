Eleições nos EUA. Impasse na contagem e ameaças de Trump aumentam tensão nas ruas

O impasse na contagem e as ameaças de Trump de impugnar as eleições aumentam a tensão nas ruas e, na noite de quarta-feira para quinta-feira houve protestos em diversas cidades dos Estados Unidos. Alguns acabaram mesmo em confrontos com a polícia.

Em Nova Iorque houve montras partidas, caixotes do lixo incendiados e mais de 50 de pessoas foram detidas. Entretanto, surgiu um novo movimento na cidade que quer todos nas ruas, todas as quartas-feiras, até ao dia 20 de janeiro, o dia em que o futuro Presidente toma posse.

Houve também grupos de apoiantes de Donald Trump, que foram para as ruas exigir que o ainda Presidente seja declarado vencedor e que parem de contar os votos.

Em muitas cidades, as autoridades temem um aumento da violência nos próximos dias, com vários movimentos de apoiantes dos dois lados políticos, a garantirem manifestações de protesto e marchas para os grandes centros urbanos.

VEJA TAMBÉM:

VEJA MAIS NO ESPECIAL ELEIÇÕES NOS EUA