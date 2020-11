Eleições nos EUA. Facebook fecha página que pedia "suspensão da contagem"

O Facebook fechou esta quinta-feira uma página criada por um grupo de apoiantes de Donald Trump que pedia a "suspensão da contagem" dos votos para evitar que os democratas "roubassem a votação".

O grupo "Stop the Steal" ("Parem o roubo") já tinha cerca de 350 mil membros quando o Facebook decidiu intervir, conta a agência de notícias francesa France Press (AFP).

"Dadas as medidas excecionais que estamos a tomar durante este período de tensão, retirámos o grupo 'Stop the Steal', que organizou eventos no mundo real", disse à AFP um porta-voz da empresa tecnológica da Califórnia.