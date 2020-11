Eleições nos EUA. Faltam contar 60 mil votos na Geórgia

A busca pelo vencedor das eleições norte-americanas continuar e todos as atenções estão nos Estados que ainda não finalizaram a contagem dos votos. A Geórgia é um deles. Há 60 mil votos por contabilizar e o fecho desta contagem poderá decidir as eleições norte-americanas.

“Estamos a trabalhar para concluir isto hoje, se possível. E estamos a trabalhar com os condados que podem ter dúvidas sobre como fazer isto devidamente”, disse Gabriel Sterling, responsável pelas eleições no estado da Geórgia.

Em jogo estão 16 delegados para o Colégio Eleitoral, numa corrida bastante renhida entre Joe Biden e Donald Trump. Caso seja Biden o vencedor deste estado, o candidato Democrata ficaria com 269 votos, o que significa, no pior dos casos, um empate entre os dois candidatos, uma vez que existem 538 lugares no Colégio Eleitoral. Se Trump ganhar, aumenta o número de delegados eleitos para 229 e continua a na corrida.

