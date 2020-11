Onde está a chave da eleição nos EUA?

A chave da eleição está nos cinco estados assinalados a cinzento no mapa dos Estados Unidos. O foco está na costa Oeste, nos estados do Arizona, que vale 11 lugares, e do Neveda, que vale seis.

Joe Biden lidera a contagem, numa altura em que já são conhecidos mais de 80% dos votos. Se ganhar os dois estados chega ao número mágico de 270 grandes eleitores, o que garante a vitória nas Presidencias.

A vitória de Biden na costa Oeste tornaria irrelevante o que se passa na costa Leste, onde Trump lidera os três estados ainda por fechar: a Georgia, a Carolina do Norte e a Pensilvânia, que não são suficientes para a vitória republicana.

Se Trump perder as eleições por causa do estado do Arizona a razão será um homem que morreu há dois anos: John McCain. Senador e candidato republicano derrotado por Obama e um herói americano que Trump insultou em vida. O Arizona pode ser um impulso decisivo na eventual vitória de Joe Biden.

