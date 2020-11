Eleições nos EUA. Contagem de votos no Nevada pode prolongar-se até domingo

No estado do Nevada ainda faltavam contar 63.000 votos no condado de Clark, o mais populoso deste território dos EUA, e a sua contagem poderá prolongar-se até domingo, anunciou esta sexta-feira Joe Gloria, responsável pelo escrutínio nesta circunscrição.

Este estado do oeste dos Estados Unidos, que elege seis representantes ao Colégio eleitoral, poderá ser decisivo para conhecer o próximo Presidente do país, e de momento os resultados favorecem o democrata Joe Biden, que garante uma vantagem de cerca de 1,5% face ao republicano Donald Trump.

Na tarde de hoje estimava-se que cerca de 90% dos votos que faltam contar se concentram nesta particular circunscrição, que inclui Las Vegas, com o resultado nesta cidade considerado determinante.

Apesar de o responsável do escrutínio no condado ter referido que espera que "a maioria" dos votos fiquem registados até domingo, também considerou que a contagem definitiva apenas será conhecida na próxima quinta-feira, devido aos votos por correio que devem continuar a receber nos próximos dias e que são considerados válidos caso o carimbo postal indique uma data até ao dia das eleições presidenciais, que decorreram na terça-feira, dia 03 de novembro.

Gloria disse que às 16:00 locais desta tarde (meia-noite em Lisboa) serão revelados parte dos 63.000 votos que ainda faltam contar, mas não especificou quantos.

A maioria da população do Nevada concentra-se em Las Vegas e em menor medida em Reno, duas cidades que geralmente votam nos democratas, enquanto a restante população está disseminada por zonas rurais, com pouca densidade e fortemente conservadoras.

Em 2016, este estado escolheu Hillary Clinton, então derrotada na corrida presidencial por Trump. A última vitória de um candidato republicano ocorreu em 2000 e 2004 com o ex-presidente George W. Bush, conhecido pela sua capacidade em atrair o eleitorado hispânico, decisivo no Nevada.

Projeções dos 'media' norte-americanos, atribuem 264 votos de "Grandes Eleitores" do Colégio Eleitoral a Biden e 214 a Trump.

Será declarado vencedor o que reunir, pelo menos 270 votos no Colégio Eleitoral.