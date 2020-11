Comissários europeus expressam alegria com a eleição de Joe Biden

A comissária europeia portuguesa, Elisa Ferreira, reagiu ao anúncio da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais norte-americanas afirmando "sentir-se bem" e disse esperar que o democrata reconstrua as relações de Washington e Bruxelas.

"A divisão social nos Estados Unidos é preocupante e as coisas não voltarão ao que eram. Temos de continuar a reforçar a UE e a reconstruir as relações da UE e dos Estados Unidos com base em valores e em realidades do século XXI", escreveu a responsável pela pasta da Coesão e Reformas numa publicação na rede social Twitter.